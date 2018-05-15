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'li senatörden 'e tepkisi...

'de Demokratların önemli isimlerinden ve eski başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders, 'in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 02:02
ABD'li senatörden İsrail'e Kudüs tepkisi...

Twitter hesabından açıklama yapan Sanders, kısa süre içinde çok sayıda Filistinlinin askerleri tarafından vurulmasına dikkat çekti.

Kongresinden konusunda İsrail'i eleştiren ilk isim olan Sanders, "Gazze'de bugün 50'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bin kişi yaralandı; geçen haftalarda da 41 kişi öldürülmüş ve 9 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bu sarsıcı bir rakam. şiddeti, İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasını meşrulaştırmaz." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce de ABD yönetimini İsrail ve ı politikalarında eleştiren Sanders, "ABD; İsrail, Filistin Yönetimi, Mısırve uluslararası toplumu Gazze'deki insani krizin üzerine gitme ve artan şiddeti sona erdirme noktasında agresif bir rol oynamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sanders, ABD Başkanı 'ın kararını açıkladığı dönem de bu kararın Ortadoğuya barış getirmeyeceğini ifade etmiş ve Trump yönetiminin eleştirmişti.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu en 52 Filistinlinin şehit olduğu, 2410 Filistinlinin de yaralandığı bildirilmişti.

Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin 'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

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ABD'li senatörden İsrail'e Kudüs tepkisi...
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