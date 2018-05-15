BM'den İsrail'in katliamına sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında şiddet olaylarının tırmanmasının ve Gazze'deki protestolarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ''alarm verici'' olduğunu bildirdi.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde gerçek silah kullanan İsrail güvenlik güçlerine itidal çağrısında bulundu.

Hamas ve gösteriler düzenleyenlerin de tüm şiddet eylemlerini ve provokasyonlarını engelleme sorumluluğu taşıdığını kaydeden Guterres, sivillerin ve özellikle de çocukların zarar görmemesi ve daha fazla kaybın önlenmesi için tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Gazze'de hastanelerde ilaçların tükendiğini, temel tıbbi malzemeye gereksinim olduğunu bildiren Guterres, insani ihtiyaçların karşılanması için acil fon ve erişime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Devam eden şiddet olaylarının siyasi çözüm için acil ihtiyacı bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Guterres, Filistin-İsrail sorununun barış içinde yan yana, her ikisinin de başkenti Kudüs olan iki devletli çözümden başka bir alternatifi olmadığının altını çizdi.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 55 Filistinli şehit oldu ve 2 bin 771 Filistinli yaralandı.

Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.