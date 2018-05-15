İsrail'in yaptığı soykırıma dünyadan gelen tepkiler

ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit edip 2 bin 771 Filistinliyi yaralamasına dünyadan farklı tepkiler geldi. Türkiye en sert tepkiyi gösterirken, Avrupa ülkeleri katliamı kınamaktan kaçındı.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı karşısında uzun süredir uluslararası girişimlere öncülük eden Türkiye'den Washington yönetimine ve İsrail terörüne gün içinde çok sayıda tepki geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki kararını, özellikle de uygulama noktasında çok talihsiz bulduğunu belirterek, "Uluslararası hukuku çiğneyen, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bu kararı bir kez daha reddediyoruz. Son adımı ile Amerika, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı tercih ederek Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir, kaybetmiştir. Uluslararası toplum bir an önce üzerine düşeni yaparak İsrail'in artan saldırganlığını ve Filistin halkına yönelik ihlallerini sona erdirmek için süratle harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu atılan adımın insanlığın barışına hizmet etmediğini, tam aksine bölgenin ve insanlığın birbirine düşmesi, bölgeyi karıştırmak için adeta bir "fitil ateşlemesi" olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Bugün İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail'in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur." paylaşımında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım da İsrail askerlerince ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz." dedi. Yıldırım, uluslararası hukukun adeta yok sayıldığını ve nihayet inatla bu elçilik taşıma kararı uygulanmaya konulduğunu belirterek, bunun açıkça bir tahrik, açıkça bir devleti yok sayma ve Filistin'i yok saymak, haklarını hukuklarını gaspetmek olduğunu vurguladı.

ABD'nin "ben karar aldım, yaparım" anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD'nin tüm yerleşik parametreleri ihlal ederek hukuk dışı şekilde Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını vurguladı. Çavuşoğlu, "ABD, Kudüs konusunda kendi çözümünü dayatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İİT: "BÜYÜKELÇİLİĞİN TAŞINMASI KARARI "GAYRİMEŞRU"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak, uygulamaya destek veren ülke ve kuruluşlara karşı siyasi ve ekonomik uygulamalara gideceğini açıkladı.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, büyükelçiliğin taşınması kararı "gayrimeşru" şeklinde nitelendirildi. Açıklamada, Filistin halkının yasal ve tarihi haklarının hedef alındığı ve uluslararası kararların hiçe sayıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca bütün dünya ülkelerine ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek vermekten ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

ARAP BİRLİĞİ: "TEHLİKELİ BİR ADIM"

Arap Birliği, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlileri şehit etmesine tepki gösterdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması son derece tehlikeli bir adım. ABD'nin bu tehlikeli adımın kısa ve uzun vadede ortaya çıkacak gerçek sonuçlarını idrak ettiğini zannetmiyorum." ifadelerine yer verdi.

SUUDİ ARABİSTAN: "FİLİSTİN HALKINI DESTEKLİYORUZ"

Suudi Arabistan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivillere yönelik saldırılarının Suudi Arabistan Krallığı tarafından kınandığı belirtildi.

Şiddetin durması ve kardeş Filistin halkının korunması için uluslararası topluma sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına değişmez yaklaşımı ve uluslararası meşru kararlar doğrultusunda haklarını talep eden Filistin halkına desteği vurgulandı.

FAS: "KABUL EDİLEMEZ"

Fas Kralı 6. Muhammed, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararını reddederek, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünde değişikliğe gidilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fas resmi haber ajansı MAP''ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği mesajda, "ABD'nin Kudüs''ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını büyük endişe ile takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fas'taki Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Koordinatörü Abdulkadir el-İlmi ise Filistin'de yapılan barışçıl gösterilerin özgürlüğün başlangıcı olacağını söyledi. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını AA muhabirine değerlendiren İlmi, "ABD'nin Kudüs kararı yasa dışıdır ve akıllıca alınmış bir karar değildir. Bu kararı alanlar, sadece Kudüs'teki işgalci siyonistlerin değil tüm dünyadaki siyonistlerin işgale devam etmek istediklerini göstermek istiyor." dedi.

ÜRDÜN: "BM SÖZLEŞMELERİ VE ULUSLARARASI KARARLARIN "AÇIK BİR İHLALİ"

Ürdün, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası kararların "açık bir ihlali" olduğunu açıkladı.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, BM sözleşmeleri ve uluslararası kararlar için "açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

LÜBNAN: "BÖLGEDEKİ TÜM BARIŞÇIL SÜREÇLERİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEMEK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Başbakan Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini" reddeden duruşlarını yinelediklerini aktararak, "ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklemek olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MISIR: "BARIŞÇIL YÜRÜYÜŞLERE KARŞI GÜÇ KULLANILMASININ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Mısır, İsrail işgal güçlerinin Filistinli barışçıl göstericileri hedef almasını şiddetle kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen barışçıl yürüyüşlere karşı güç kullanılmasının kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki topraklarda gerginliğin tırmandırılmasının sonuçlarına karşı uyarıda bulunularak, Mısır'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması başta olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını tamamen desteklediği ifade edildi.

Mısır'daki Ezher Kurumu da ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının dağınıklığı, ABD'nin kararının arkasından gitme ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma konusunda bazı ülkeleri cesaretlendirdi. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma adımı dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanın duygularına karşı bir meydan okuma. Tüm bunlar ise uluslararası toplumun daha önce görülmemiş acziyeti gölgesinde gerçekleşiyor." ifadelerine yer verildi.

BAHREYN: "ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASININ KABUL EDİLEMEZ"

Bahreyn, İsrail'in savunmasız Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin savunmasız Filistin halkından onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırıları şiddetle kınadığı belirtildi.

Filistin halkının adil haklarını talep etmek üzere gerçekleştirilen barışçıl gösterilerde orantısız güç kullanılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında tırmandırılan gerginliğin tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulunuldu.

KATAR: "İSRAİL'İN SİSTEMATİK VE ACIMASIZ KATLİAMI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Katar, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lulu el-Hatır, ülkenin resmi ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı sivil Filistinliler aleyhinde Gazze'de işlediği sistematik ve acımasız katliamı en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu bağlamdaki tüm kararlarının aksine ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı karşısında Filistinlilerin barışçıl gösteriler düzenlediğini vurgulayan Hatır, İsrail'in sözüne kulak verdiği uluslararası ve bölgesel tüm güçlere, bu acımasız katliam mekanizmasını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

İRAN: "TEHLİKELİ BİR DAVRANIŞ"

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik binasını açması ile ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Kudüs'e yönelik bu rejimin çok tehlikeli davranışlarını görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası kurallara ve yasalara aykırı hareket etmek, ABD hükümetinin bir alışkanlığı haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını "tehlikeli bir davranış" olarak nitelendirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da İran Meclisi Başkanı Ali Laricani'nin başkanlığında, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) Filistin konulu olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Laricani, "ABD'nin Filistin aleyhindeki girişimleri cevapsız kalmayacaktır. Trump'ın kararını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

RUSYA: "OLUMSUZ KARIŞILIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını "olumsuz" karşıladıklarını belirterek, Filistin-İsrail meselesinin doğrudan diyalog yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararını Moskova'nın daha önce açıkça birçok defa olumsuz şekilde değerlendirdiğini hatırlatan Lavrov, "Uluslararası toplumun kararları ile belirlenen anlaşmaların tek taraflı olarak buna benzer şekilde revize edilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Filistin-İsrail meselesinin çözümünde Kudüs'ün statüsünün önemli olduğuna dikkati çeken Lavrov, "(Filistin-İsrail meselesi) sadece İsrail ve Filistin yönetimlerinin doğrudan diyaloğu ile çözülebilir. Rusya birçok defa doğrudan diyaloğu başlatmak için önerilerde bulundu. Bizim önerilerimiz hala geçerlidir." dedi. Rusya'nın da İsrail'i kınamaması dikkat çekti.

ALMANYA: " KUDÜS'ÜN HEM İSRAİL'İN HEM DE FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLMASI ŞEKLİNDE BİR ÇÖZÜM GETİRİLMELİDİR"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Gazze'de düzenlenen gösterilerde ifade özgürlüğünün kötüye kullanılmamasını, İsrail'in de aldığı güvenlik önlemlerinde ölçülü davranmasını istediklerini ifade etti.

Kudüs ile ilgili tutumlarının değişmediğini, kendileri gibi AB'nin ortak görüşünün de sadece önemli konularda uzlaşma sağlandığı takdirde ihtilafın çözülebileceği yönünde olduğunu belirten Adebahr, "Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin'in başkenti olması şeklinde bir çözüm getirilmelidir." ifadesine yer verdi.

İNGİLTERE: "ŞİDDET VE ÖLÜM HABERLERİNDEN KAYGILIYIZ"

İngiltere, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik şiddetten kaygı duyulduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada, "Gazze'deki şiddet ve ölüm haberlerinden kaygılıyız."ifadesi kullanıldı.

YUNANİSTAN

Yunanistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı saldırılarını "nefret ve derin endişeyle" karşıladığını bildirdi.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde, İsrail'in ateşiyle aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin trajik şekilde hayatlarını kaybetmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasını nefret ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Trajik kayıpların olduğu Gazze'de itidalin sağlanması ve gerginlikleri tırmandırarak daha fazla ölüme yol açılmaması" çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in barışçıl gösterilere saygı göstermesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve bazı sol örgütlerin çağrısıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin halkına karşı "terörist saldırıları" ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kınandı.

MALEZYA

Malezya, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararına şiddetle karşı çıktığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Malezya'nın, ABD'nin bu hareketinin, Filistin-İsrail anlaşmazlığına kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulma çabalarını daha da zayıflatacağına ve tehlikeye atacağına kesin olarak inandığı kaydedildi.

Malezya'nın, anlaşmazlığa adil ve kalıcı bir çözüm bulmak için tüm ortaklarla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceği yinelenen açıklamada, "ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıması sadece bölgenin güvenlik ve istikrarına değil, gelecekteki barış müzakerelerine de engel olacaktır. Filistinlilerin ve İsraillilerin Filistin'in başkenti olan Doğu Kudüs'le birlikte barış içinde yaşadığı iki devletli bir çözüm, tek geçerli çözümdür." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.



İTALYA



İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlilere yönelik yaptığı katliama ilişkin endişe ve derin üzüntü duyduğunu belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Alfano, bugün Gazze Şeridi'nde Filistinli göstericiler ile İsrail güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların ardından meydana gelen ölüm ve yaralanmalara ilişkin endişe ve derin üzüntülerini vurgulamaktadır. Müdahil olan tüm taraflara daha fazla kan dökülmesini önlemek adına mümkün olan her şeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda iki halkın yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşamasına izin verecek siyasi bir çözümün bulunmasına yönelik siyasi ve diplomatik girişimlerin yeniden başlamasını umuyoruz."

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.



GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ GAZZE KATLİAMI NEDENİYLE İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKİYOR



Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail askerlerinin Gazze sınırında 55 Filistinliyi öldürmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek amacı ile İsrail'deki büyükelçisini geri çekeceğini açıkladı.



PAKİSTAN



Pakistan, ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasıyla ilgili olarak "Pakistan hükümeti ve halkı Filistin halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki veren Pakistan, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ve BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karara rağmen taşınma işleminin gerçekleşmesinden büyük kaygı duyduğunu vurguladı.

Açıklamada, "ABD'nin BM'nin iki devletli çözüm kararlarına rağmen İsrail elçiliğini kutsal şehir Kudüs'e taşımasından büyük kaygı duyuyoruz. Bu, uluslararası hukukun çiğnenmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 476. ve 478. sayılı kararları da dahil birçok kararının ihlali anlamına geliyor." denildi.

Pakistan Parlamentosu'nun ABD'nin kararı karşısındaki duruşuna değinilen açıklamada "Pakistan hükümeti ve halkı Filistin halkının yanındadır. Pakistan, uluslararası alanda da kabul edilmiş, başkenti Kudüs olan ve 1967 öncesi sınırlarıyla bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrısını yineler." ifadelerine yer verildi.

MORİTANYALI MİLLETVEKİLLERİNDEN ABD'YE KUDÜS TEPKİSİ



?ABD'nin Novakşot Büyükelçiliği önünde toplanan milletvekilleri, "Kudüs Filistin'in başkenti olarak kalmaya devam edecek" şeklinde sloganlar attı.

"Kudüs İçin Milletvekilleri Grubu" Başkanı Fatıma binti Meydah, burada yaptığı konuşmada, "Bu düşmanca kararı kınıyoruz. Bu karar, Batı ülkelerinin desteğiyle Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin devamı niteliğindedir. Tüm bunlara rağmen, Kudüs Filistin'in başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Binti Meydah, Arap ve İslam ülkelerinin halklarını, bu kışkırtıcı kararı reddettiklerini güçlü bir şekilde ifade etmeye çağırdı.

Cumhuriyet İçin Birlik Partisi milletvekillerinden El-Halil Vild et-Tayyib de ABD'nin "adaletsiz" kararının Müslümanların duygularını kışkırttığını söyledi.

REFORM VE KALKINMA İÇİN ULUSAL TOPLULUK PARTİSİ'NDEN KINAMA

Öte yandan Moritanya meclisinin ikinci büyük partisi Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Topluluk Partisi de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, karşı durulması ve direnilmesi gereken işgal ve yerleşimci politikanın bir göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 binden fazla Filistinliyi yaraladı.

KKTC'DEN ABD'NİN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMASINA TEPKİ



?Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak, ABD yönetimini, çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek İsrail-Filistin barışına katkıda bulunmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin tüm dünyanın olumsuz tepkisine rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını uygulamaya koyduğunu belirtti.

ABD yönetimini, çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek İsrail-Filistin barışına katkıda bulunmaya davet eden Akıncı, "Bölge barışı ve istikrarına yeni bir darbe anlamındaki bu karar daha şimdiden onlarca Filistinlinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına neden olmuştur. Silahsız insanları hunharca katleden İsrail'i şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetimini ölçülü olmaya ve orantılı güç kullanmaya davet ederek, şiddet olaylarının daha da artmaması çağrıda bulundu.

Gazze Şeridi'nde son haftalarda yaşanan şiddet olaylarına ve bugün artan ölümlere vurgu yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail yönetimini bir kez daha, kesinlikle orantılı olmak zorunda olan güç kullanımında ölçülü ve ayırt edici olmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın İsrail yönetimini bir kez daha Filistinlilerin barışçı protesto hakları ve başta çocuklar olmak üzere sivilleri koruma görevini hatırlattığı belirtilen açıklamada, siyasi bir çözümün şartlarının oluşturulmasına acil ihtiyaç olduğu da vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını onaylamadığı" hatırlatılan açıklamada, ABD'nin "özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı bir karar aldığı" kaydedildi.

Ayrıca, Kudüs'ün durumu hakkında uluslararası hukukun belirgin olduğu vurgulanan açıklamada, iki devletli bir çözümü hedefleyen uluslararası hassasiyetlerin de dikkate alındığı bir müzakere ile kararın verilebileceği savunuldu.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 52 Filistinli şehit olurken, binden fazla kişi yaralandı.

BM: ALARM VERİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında şiddet olaylarının tırmanmasının ve Gazze'deki protestolarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesinin "alarm verici" olduğunu bildirdi.



Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde gerçek silah kullanan İsrail güvenlik güçlerine itidal çağrısında bulundu.

Hamas ve gösteriler düzenleyenlerin de tüm şiddet eylemlerini ve provokasyonlarını engelleme sorumluluğu taşıdığını kaydeden Guterres, sivillerin ve özellikle de çocukların zarar görmemesi ve daha fazla kaybın önlenmesi için tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Gazze'de hastanelerde ilaçların tükendiğini, temel tıbbi malzemeye gereksinim olduğunu bildiren Guterres, insani ihtiyaçların karşılanması için acil fon ve erişime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Devam eden şiddet olaylarının siyasi çözüm için acil ihtiyacı bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Guterres, Filistin-İsrail sorununun barış içinde yan yana, her ikisinin de başkenti Kudüs olan iki devletli çözümden başka bir alternatifi olmadığının altını çizdi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyiöldürdü, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.