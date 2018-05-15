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Son dakika: Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi

, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı ile telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 17:59
Son dakika: Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı , Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı ile birer telefon görüşmesi yaptı.


(ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH)

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri yönelik saldırıları ele alındı.

Liderler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın cuma günü İstanbul'da yapmayı planladığı olağanüstü toplantı başta olmak üzere konuyla ilgili atılabilecek adımlara ilişkin fikir teatisinde bulundu.


(MALEZYA BAŞBAKANI MAHATHİR MUHAMMED)

, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de dün akşam aynı çerçevede bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Son Dakika: ErdoÄ?an Buckingham SarayÄ±'nda!

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Son dakika: Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi
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