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Son dakika: Ölü sayısı artıyor! Ölenler arasında o bebek de var...

Şeridi'ndeki katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenler arasında 8 aylık bir bebeğin de bulunduğu ifade edildi. Büyükelçiliğin açılmasıyla 'nun kalbine ateş bırakan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağımsız soruşturma önerisini bloke etti. Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 12:17
Son dakika: Ölü sayısı artıyor! Ölenler arasında o bebek de var...

Şeridi'nde pazartesi günkü katliamının ardından ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasına yönelik karar tasarısını bloke etti.

'dan yapılan açıklamada ise ABD'nin 'deki büyükelçiliğinin 'e taşımasını protesto etmek için sınırda toplanan Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki şiddet olaylarının sorumlusunun Hamas olduğu suçlamasında bulunuldu. 'da ise ABD 'Kudüs' kararıyla yaşanan öfke selinin sorumlusu olarak tutuluyor.

8 AYLIK BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Pazartesi günü İsrail askerinin açtığı ateşte Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

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Son dakika: Ölü sayısı artıyor! Ölenler arasında o bebek de var...
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