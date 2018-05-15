Son dakika: Ölü sayısı artıyor! Ölenler arasında o bebek de var...

Gazze Şeridi'nde pazartesi günkü İsrail katliamının ardından ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasına yönelik karar tasarısını bloke etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasını protesto etmek için sınırda toplanan Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki şiddet olaylarının sorumlusunun Hamas olduğu suçlamasında bulunuldu. Ortadoğu'da ise ABD 'Kudüs' kararıyla yaşanan öfke selinin sorumlusu olarak tutuluyor.

8 AYLIK BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Pazartesi günü İsrail askerinin açtığı ateşte Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.