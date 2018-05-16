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, Güney Kore görüşmesini iptal etti

lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 07:40 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 08:27
Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti

Son dakika gelen bilgilere göre; , ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını provokasyon olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya aldı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore arasında devam eden 'Max Thunder' adlı ortak askeri tatbikatını provokasyon olarak niteledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile ABD Başkanı arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısında yaptı.

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Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti
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