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Dilencilik yapıyordu... 5,5 milyon dolar miras bıraktı!

'ın başkenti 'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve dün ölü bulunan kadına ait hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 12:51
Dilencilik yapıyordu... 5,5 milyon dolar miras bıraktı!

Yaklaşık 15 yıldır 'un el-B el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, dün kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

"DÜNYANIN EN ZENGİN DİLENCİSİ"

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, 'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.

Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.

Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı. Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.

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Dilencilik yapıyordu... 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
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