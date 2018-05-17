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İngiltere Başbakanı May, D olmadan devam etme kararı aldı!

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ile nükleer anlaşmasını sürdürme kararı aldı. May'in sözcüsünün yaptığı son dakika açıklamasında D Başkanı 'ın İran ile büyük güçler arasındaki nükleer anlaşmadan çekilme kararı üzerine Sofya'da bir araya geldi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 16:11
İngiltere Başbakanı May, ABD olmadan devam etme kararı aldı!

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ile nükleer anlaşmasını sürdürme konusunda anlaştı.

TRUMP İRAN'A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLAMIŞTI

May'in sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre May, Merkel ve Macron ile D Başkanı 'ın İran ile büyük güçler arasındaki nükleer anlaşmadan çekilme kararını görüşmek üzere Sofya'daki AB zirvesinde biraraya geldi. Trump yönetimi anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı.

ORTAK GÜVENLİĞİN SAĞLANMASININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Sözcü, "Liderler, anlaşmanın sürdürülmesini sağlama konusundaki kararlılıklarını tekrarlayarak bunun ortak güvenliğin sağlanması için önemli olduğunu vurguladılar" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu amaçla anlaşmanın tarafları ile çalışmayı taahhüt ettiler. Liderler, İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

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İngiltere Başbakanı May, ABD olmadan devam etme kararı aldı!
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