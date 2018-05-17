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6.7 milyon dolara satıldı

Giriş Tarihi: 17.5.2018
Mavi Elmas 6.7 milyon dolara satıldı
Son 300 yılı Avrupalı asillerin evlerinde geçiren , İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen açık artırmada 6.7 milyon dolara (29 milyon TL) satıldı. Sotheby's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı mavi elmas, İspanya Kralı 5'inci Felipe'nin 1715'te evlendiği Parma Dükü'nün kızı Elisabeth Farnese'in düğün hediyesiydi. Üç yüzyıl boyunca İspanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'daki asillerin sahip olduğu 6.1 karatlık mavi elmas, 6.7 milyon dolara satılırken alıcının kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
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Mavi Elmas 6.7 milyon dolara satıldı
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