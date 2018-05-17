‘Trump gibi dost varken düşmana ihtiyacımız yok’

Avrupa
Konseyi Başkanı Donald Tusk
, Bulgaristan
'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Trump gibi dostlarınız varken düşmana ihtiyacınız yok" ifadesini kullandı. İran
ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı alan ve Tahran'la ticaret yapan ülkelere dahi yaptırım tehdidinde bulunan Trump için "Yine de ona teşekkür etmeliyiz. Onun sayesinde bazı hayalleri bıraktık. Yardım eline ihtiyaç duyduğumuzda en iyi yardım elinin kendi kolumuzun ucundaki el olduğunu görmemizi sağladı" diyen Tusk "AB
olarak tek başımıza hareket etmemizi gerektirecek senaryolara da hazırlıklı olmalıyız" dedi. İran nükleer anlaşmasının imzacıları arasında bulunan AB ile İngiltere
, Fransa
ve Almanya
, anlaşmanın ABD kararına karşın hayatta kalması için girişimlerini sürdürüyor.