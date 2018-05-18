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Putin ile , 'da 'ı konuştu

’ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Şansölyesi Angela , Rusya Devlet Başkanı ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Rusya ile aynı fikirde olduğunu vurgulayan Merkel, ABD ve arasında yaşanan nükleer krizi hakkında, “İran nükleer programı müzakerelerini devam ettirmeli” ifadelerini kullandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 20:14
Putin ile Merkel, Moskova'da İran'ı konuştu

Resmi temaslarda Bulunmak üzere 'nın Soçi kentine gelen Şansölyesi Angela , Rusya Devlet başkanı 'le ikili görüşme gerçekleştirdi.

SURİYE'DEN İRAN'A KADAR...

Yapılan görüşmenin ardından basının karşısına çıkan iki lider, Rusya ve Almanya'nın yeni işbirliklerine hazırlandıklarını vurgulayarak bölgesel konularda değerlendirme yaptı.

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"BAZI GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ VAR"

Rusya ve Almanya'nın bazı uluslararası meseleler de fikir ayrılıkları olduğunu söyleyen Putin, "Bazı uluslararası meselelerine ilişkin görüş ayrılıklarında mevcut olan Rusya ve Almanya'nın, düzenli temaslarını sürdürmesinin gerekli ve faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Merkel ile meselesini de değerlendirdiklerini belirten Putin, "Merkel ile Suriye meselesinin çözümünde ve görüşmelerinin maddelerine esas alarak bir değerlendirme yaptık " dedi.

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Merkel'in de Suriye'de meselesinin diplomasi yolu ile çözülmesi gerektiğini desteklediğini vurgulayan Putin, Suriye'de ihtiyaç duyulan insani yardım konusunda da dikkat çekti. ile Rusya arasında kriz oluşmasına yol açan eski Rus Albayı Sergey Skripal taburcu olmasını da değerlendiren Putin, geçmiş olsun dileğinde bulunarak mutlu olduklarını ifade etti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Rusya ile aynı fikirde olduğunu vurgulayan Merkel, ABD ve arasında yaşanan nükleer krizi hakkında, "İran nükleer programı müzakerelerini devam ettirmeli" ifadelerini kullandı.

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Putin ile Merkel, Moskova'da İran'ı konuştu
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