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ile ilgili şoke eden iddia!

'ın 'fiili kralı' Muhammed bin Selman, 27 gündür ortalıkta gözükmüyor. 'ın aşırı muhafazakar eğilimli gazetesi Keyhan, bir Arap istihbarat servisine dayanarak, Suudi i'nin geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 10:09
Veliaht Prens ile ilgili şoke eden iddia!

Bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporunu gördüğünü öne süren 'ın Keyhan gazetesi, 'ın fiili kralı konumundaki Muhammed bin Selman'ın 21 Nisan'da sarayına düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceği iddiasını aktardı. Rapora göre saldırı sırasında Muhammed Bin Selman'ın iki kurşunla vurulduğunu kaydeden gazete, nisan ayının sonlarından beri hiç ortada gözükmediğine göre veliahtın ölmüş olabileceğini yazdı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; 21 Nisan'da başkent Riyad'daki 'nın sarayı yakınlarından şiddetli silah sesleri gelmişti. Ardından ile oğlu Muhammed Bin Selman'ın Riyad'da ABD'nin koruması altındaki bir hava üssünün sığınağına götürüldüğü haberleri gelmişti.

'SARAY ÜZERİNDE UÇAN İHA'YA GÖRE HAREKET ETTİLER'

Suudi yetkililer ve medya organları olayla ilgili sessizliğini korurken çelişkili haberler ve tanıklıklar su yüzüne çıktı. Saray yakınında oturanlar darbe girşiminde bulunulduğundan, saraya saldıran askerlerin saray üzerinde uçan bir İHA'nın gönderdiği görüntüler ve istihbarata göre hareket ettiğinden söz etti.

'ÜST DÜZEY KARA SUBAYI LİDERLİĞİNDE'

Suudi muahelefetinin üyeleri de kara kuvvetlerinden üst düzey bir subayın kral ile veliaht prensi öldürmek için saraya baskın düzenlediğini söyledi.

'VELİAHTIN MUHAFIZLARI DİZGİNLERİ ELE ALDI'

Olayla ilgili videolarda sarayın çevresine çok sayıda zırhlı aracın konuşlandığı gözlendi. Ardından başkentte güvenliğin sağlanması görevini Muhammed Bin Selman'ın özel muhafızları üstlendi. Saray üzerinde Muhammed Bin Selman'ın özel muhafızlarının helikopterleri devriye gezerken Riyad hava sahası tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatıldı.

MEDYA KARŞISINA ÇIKMADAN GÜN GEÇİRMEZKEN

Medyatik bir kişilik olan ve hemen her gün kamuoyunun karşısına çıkıp haber olan 33 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi'nin o zamandan beri 27 gündür ortalıkta gözükmemesi dikkat çekiyor.

Direktörlüğünden ABD geçen Mike Pompeo'nun bu sıfatla ilk kez 28 Nisan'da Riyad'a yaptığı ziyarette de Muhammed Bİn Selman medyanın karşısına çıkmadı. Pompeo'nun sadece Kral Selman ve Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'le fotoğrafları yayımlandı.

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Veliaht Prens ile ilgili şoke eden iddia!
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