Dünya medyasından Erdoğan’a övgü

İsrail
zulmüne Türkiye
'nin sert çıkışı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın girişimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
İsrail merkezli Haaretz, Erdoğan'ın "İsrail yönetimi Nazilerin yöntemlerini Filistin
lilere karşı kullanıyor" açıklamasını başlıkta kullandı.
İngilz Reuters ajansı Erdoğan'ın, dünyayı İsrail'e "münasip bir yanıt vermeye ABD'yle birlikte elçiliklerini Kudüs
'e taşıyan ülkelere ekonomik yaptırım uygulamaya çağırmasını" duyurdu ve Kudüs için "uluslararası barış gücü" çağrısı yapıldığını aktardı.
Fransıa basınından Le Figaro
, İsrail'e verilmesi gereken cevabı Erdoğan'ın BM
Genel Kurulu'na taşıyacağını vurguladı.
ABD merkezli New York Times
Erdoğan'ın bir yandan İslam İşbirl iği Teşkilatı'nı İstanbul
'da acil toplantıya çağırdığını bir yandan da İsrail'e karşı miting düzenlediğini aktardı.
Almanya'dan Detusche Welle, Erdoğan'ın "Açık konuşmak gerekirse İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Tüm insanlık da sınıfta kalmıştır" sözlerini alıntıladı.
Katar merkezli El Cezire
, "Erdoğan Müslüman
ülkeleri birleşmeye ve İsrail ile yüzleşmeye çağırdı" başlığını attı.
Pakistan'dan ARYNews televizyonu "Erdoğan Müslüman dünyasını İsrail zulmüne karşı Filistinlilere destek olmaya çağırdı" dedi.
Çin haber ajansı Xinhua, "Onlarca Filistinlinin öldürülmesi, İstanbul'da dev mitingle protesto edildi" dedi.
Rusya merkezli Russia Today
ise, İstanbul'dan elçiliklerini Kudüs'e taşıyan ülkelere karşı ortak tepki talebi çıktı" ifadelerine yer verdi. "TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"
Filistin'in
BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi, Türkiye'nin Filistin sorununa ilişkin girişimlerine övgüde bulunarak, "Türkiye'ye gösterdiği çabalardan dolayı ziyadesiyle müteşekkiriz" dedi. BM İnsan Hakları Konseyi'nin düzenlediği Filistin özel oturumunda ülkelerin İsrail'e karşı tavrına övgüde bulunan Khraishi, "Ülkelerin büyük çoğunluğu İsrail'in Filistinlilere uyguladığı terörü kınadı" dedi.