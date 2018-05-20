Şehirden uzak hayat mutlu ediyor

Kanada
'da
bulunan Vancouver School of Economics ile McGill Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde yaşayanlar, kırsal alanda yaşayanlara göre daha mutsuz. Nüfusun en tenha olduğu yüzde 20'lik bölümde yaşayan kişilerin, nüfusun en yoğun olduğu yüzde 20'lik bölgelerde yaşayanlardan sekiz kat daha mutlu olduğu, 400 bin kişinin katıldığı araştırmanın en çarpıcı sonucu olarak öne çıktı. Haberi yayımlayan Washington Post
gazetesi, benzer bir durumun ABD'de de geçerli olduğunu belirten istatistiklere yer verdi.