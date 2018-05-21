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Savunma Bakanından asıllı milletvekiline tehdit!

Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 'ye destek amacıyla Hayfa'da düzenlenen protesto sırasında yaralanan göstericiyi hastanede ziyaretinde İsrail polisiyle tartışan asıllı İsrail Parlamentosu milletvekili Ayman Odeh'i hapisle tehdit etti

Giriş Tarihi: 21.5.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 10:40
İsrail Savunma Bakanından Filistin asıllı milletvekiline tehdit!

Liberman, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, Parlamentosundaki asıllı milletvekillerinin oluşturduğu Birleşik Arap Listesi'nin de lideri olan Odeh ve arkadaşlarına "terörist" benzetmesi yaptı.

"YERİ İSRAİL PARLAMENTOSU DEĞİL HAPİSTİR" DEDİ

Odeh ve arkadaşlarının kanunların uygulanmasını engellediğini iddia eden Liberman, "Odeh ve arkadaşlarının yeri İsrail Parlamentosu değil, hapistir. Artık yaptıklarının bedelini ödemelerinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Hayfa'da cuma akşamı Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının 'ye destek amacıyla düzenledikleri gösteriye İsrail polisi müdahale etmiş, Habertürk'ün haberine göre; 21 kişiyi gözaltına almıştı. İsrail polisinin sert müdahelesi sonucu dizinde kırık oluşan Cafer Farah adlı Filistin asıllı aktivist hastaneye kaldırılmış, milletvekili Odeh de Farah'ı hastanede ziyaret ettiği sırada İsrail polisiyle tartışmıştı.

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İsrail Savunma Bakanından Filistin asıllı milletvekiline tehdit!
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