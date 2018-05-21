P5+1 ABD’siz toplanıyor

ABD
'NIN çekilmesinin ardından İran nükleer anlaşmasını kurtarma çabaları hız kazandı. Almanya'nın Welt am Sonntag gazetesi, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'in, nükleer anlaşma konusunda nasıl hareket edileceğini görüşmek üzere bu hafta Viyana'da buluşacağını yazdı. Avrupa Birliği'nin de görüşmelerde temsil edileceği ifade ediliyor. Görüşmelerde 2015 yılında imzalanan anlaşmaya benzer ancak Tahran'ın balistik füze programını ve bölgesel rolünü sınırlandıran yeni bir anlaşmanın ele alınması bekleniyor. İran'ın toplantıya katılıp katılmayacağının belli olmadığı ve yeni anlaşmanın İran'a mali yardım sağlayabileceği belirtiliyor.