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En yaşlı blogger

Giriş Tarihi: 22.5.2018
En yaşlı blogger
'te yaşayan 106 yaşındaki Dagny Carlson "Dünyanın en yaşlı blogger'ı" olarak biliniyor. İnternetin her yaştan insanın hayatını değiştirebildiğinin kanıtı olan Carlsson, ilk kez 99 yaşında bilgisayar sahibi olmuş ve 100 yaşında blogger'lığa başlamış. Çocukluğundan beri yazar olmak isteyen Carlsson, blogger'lık sayesinde bu dileğini gerçekleştirmiş. Carlsson, günlük hayatta yaşadığı anları takipçileriyle paylaşıyor. Hiç ilaç kullanmayan blogger'ın hafızasında hiçbir sorun yok. Carlsson "İnsanların yaşımı neden bu kadar dikkate aldığını anlayamıyorum" dedi.
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En yaşlı blogger
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