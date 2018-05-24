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'den yeni ları açıklaması

Hazine Bakanlığı, Mahan, Caspian, Meraj ve Pouya gibi havayolu şirketlerine Amerikan menşeli ürünleri tedarik ettiği iddia edilen 3 kişi ve 6 şirkete uygulanacağını açıkladı. Yaptırım listesindeki İranlı havayollarına ait 31 uçağa hizmet veya iniş izni tanıyanların ABD'nin yaptırımlarına tabi tutulacağı uyarısında bulunuldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 20:13
ABD'den yeni İran yaptırımları açıklaması

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mahan, Caspian, Meraj ve Pouya gibi lı havayolu şirketlerine Amerikan menşeli ürünleri tedarik ettiği iddia edilen 3 kişi ve 6 şirketin listesine alındığı bildirildi.

YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLİYOR

Ayrıca, yaptırım listesindeki İranlı havayollarına ait 31 uçağa hizmet veya iniş izni tanıyanların ABD'nin yaptırımlarına tabi tutulacağı uyarısında bulunuldu.

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ABD'NİN "TERÖRE DESTEK" İDDİALARI

ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı havayolu şirketlerinin terör örgütü Hizbullah ve Esed rejimine silah, savaşçı ve finansman sağladığı öne sürülen açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Dünya genelinde ülkeler ve şirketler, İran tarafından bölgeye terör ihraç etmek için kullanılan havayollarına iniş izni ve havacılık hizmetleri sağlamanın getirdiği riskleri dikkate almalılar. Bu havayolu şirketlerinin Amerikan ürünlerini ve hizmetlerini temin edebilmek için kullandığı aldatıcı uygulamalar, İran rejiminin işleyişi için başvurulan hilekar yolların sadece bir örneği."

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LİSTEDE TÜRKİYE'DEN 1 KİŞİ VE 4 ŞİRKET VAR

Yaptırım kararıyla ABD'deki mal varlıkları dondurulan ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanan 3 kişi ve 6 şirket arasında 'den bir şahıs ile 4 şirket yer aldı. Listedeki diğer isimleri İran vatandaşları ve şirketleri oluşturdu.

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ABD'den yeni İran yaptırımları açıklaması
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