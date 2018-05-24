Afganistan'da Taliban saldırısı: 12 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 12 askerin öldüğü bildirildi. Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Şirin Tegab'ın Gorzad bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 12 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.
ÖRGÜT 8 ASKERİ ESİR ALDI!
Saldırıda 4 askerin yaralandığını ifade eden Rahmani, 8 askerin örgütün eline esir düştüğünü belirtti. Rahmani, militanların saldırısı sonucu 3 karakolun örgüt kontrolüne geçtiğini kaydetti.