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'da saldırısı: 12 ölü

militanlarının 'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin ilçesindeki askeri karakola düzenlenen saldırıda 12 askerin öldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 15:57
Afganistan'da Taliban saldırısı: 12 ölü

militanlarının, 'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 12 askerin öldüğü bildirildi. Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Şirin Tegab'ın Gorzad bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 12 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

ÖRGÜT 8 ASKERİ ESİR ALDI!

Saldırıda 4 askerin yaralandığını ifade eden Rahmani, 8 askerin ün eline düştüğünü belirtti. Rahmani, militanların saldırısı sonucu 3 karakolun örgüt kontrolüne geçtiğini kaydetti.

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Afganistan'da Taliban saldırısı: 12 ölü
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