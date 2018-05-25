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'den flaş açıklaması!

Avrupa Birliği () Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin 'nın toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 11:54
AB'den flaş Ukrayna açıklaması!

Yüksek Komiseri Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mogherini, Başbakanı Vladimir Groysman ile 'de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna'da düşürülen uçağı ve Minsk Anlaşması ele alındı.

Görüşmede Mogherini, Ukrayna'nın AB'nin gündeminde önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Birliğin 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağa ilişkin soruşturma yürüten Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) verdiğine dikkati çeken Mogherini, AB'nin Minsk Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını istediği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek vermeyi, Kırım ile Sevastopol'un yasa dışı ilhakını tanımamayı sürdüreceğini vurguladı.

Görüşmede, AB-Ukrayna arasındaki iş birliği konularını ele alan ikili ayrıca 9 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek AB-Ukrayna Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları da değerlendirdi.

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AB'den flaş Ukrayna açıklaması!
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