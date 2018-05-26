Almanya'nın çifte standardına Alman Başbakandan sert tepki

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV ) Başbakanı Armin Laschet, 29 Mayısta Gerçekleşecek Solingen anma töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşma yapmasına izin verilmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.

ALMAN GAZETESİNE YAZDI

Laschet, bir Alman gazetesinde kaleme aldığı makalede, Çavuşoğlu'nun ölenlerin yakınları tarafından davet edildiğini hatırlatarak, Düsseldorf'daki eyalet meclisinde konuşmasına izin verilmemesini utanç verici olarak yorumladı.

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 29 Mayıs'ta Solingen'de düzenlenecek anma etkinliğine kapsamında Eyalet Meclisine konuşma yapmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Meclis gerekçe olarak ise, Türkiye'nin 24 Haziran'da gerçekleştireceği erken seçimler sebebi ile Çavuşoğlu'nun konuşmasında seçim propagandası yapabileceği ihtimalini göstermişti.