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Putin, 'ya zeytin dalı uzattı!

Petersburg’da düzenlenen ’nda dünyanın 9 farklı ülkesinden haber ajanslarının muhabirlerinin sorularını cevaplayan Devlet Başkanı ’in en çok öne çıkan konuşması 70 yıldır ile Rusya arasında yapılamayan barış anlaşması oldu. Rusya ile Japonya arasında 1949 yılında yaşanan '' sorununa dair açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış anlaşması imzalamak istediğini duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 10:48
Putin, Japonya'ya zeytin dalı uzattı!

ile arasında 1949'da yaşanan '' sorununa dair konuşan Rusya Devlet Başkanı , "Barış anlaşması imzalamayı umuyorum" dedi.


Petersburg'da düzenlenen 'nda dünyanın 9 farklı ülkesinden haber ajanslarının muhabirlerinin sorularını cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en çok öne çıkan konuşması 70 yıldır Japonya ile Rusya arasında yapılamayan barış anlaşması oldu. Japonya ile yaşanan Kuril Adaları sorununun çözümüne dair sorulan soruyu cevaplayan Putin, Japonya ile ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiğini söyleyerek, "Daha fazla ilişki kurmak, küresel doğanın kronik sorunlarının çözümü için barış anlaşmalarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Japonya Başbakanı Abe ile ilişkilerimizin geliştirilmesine karar verdik.

"BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASINI UMUYORUM"

Kuril Adaları sorununun çözümü için Japonya ile ortak çalışma komisyonları oluşturacağız ve ilişkilerimizi genel düzeyde geliştireceğiz. Şuan ilişkilerin geliştirilmesi için koşulların oluştuğunu ve barış anlaşmasının imzalanabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



70 YILDIR ANLAŞMA İMZALANAMADI

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ruslar tarafından Kuril Adaları, Japonya tarafından Kuzey Bölgeleri olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi bir barış anlaşması imzalayamamıştı. Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 başında düzenlenen müzakereler ise krizi nedeniyle dondurulmuştu. Kuril Adaları, Pasifik Okyanusunda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

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Putin, Japonya'ya zeytin dalı uzattı!
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