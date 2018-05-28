Batı’dan çifte standart

Avrupa ülkelerinin AK Parti
'ye yönelik hukuku ayaklar altına alan çifte stantardı ve iki yüzlülüğü bir kez daha kanıtlandı. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Partili vekilleri havalimanında karşılayıp "halkla temas etmesinler" diye peşlerine polis takan Almanya
hükümeti, CHP, İyi Parti
ve HDP'nin etkinliklerine sonuna kadar izin veriyor. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin hiç bir etkinliğine izin verilmediği, hatta bakanların resmi ziyaretlerinin dahi iptal edildiği Almanya'da CHP 4, İyi Parti 2, HDP ise 21 konferans miting düzenledi. HDP önümüzdeki günlerde Almanya'da iki konferans daha düzenleyecek. HDP, Fransa ve İsviçre'de 2, Avusturya, İsveç, Fransa, Hollanda ve İtalya'da da konferans ve mitingler düzenledi. İşte Avrupa'nın iki yüzlülüğünün detayları...
CHP:
CHP'li milletvekillerinden Ali Ercan, Hesse'de 30 Nisan'da 24 Haziran toplantısına katıldı. Tufan Köse
, Köln'de 1 Mayıs'ta "Avrupa'daki Çorumlular" konferansına gitti. Eski CHP'li vekil Onur Öymen, 16 Mayıs'ta Köln'de konferans verdi. CHP PM Üyesi Emre Çam ve SPD Eyalet Milletvekili Murat Polat, Münih'te 19 Mayıs programına katıldı.
İYİ PARTİ:
Parti, Köln'de 6 Mayıs'ta "Demokrasi anlayışı" konferansı düzenledi. İyi Partili Buğra Kavuncu, Fulya Yasemin ve Eren Yakışır konferansa katıldı. Yusuf Halaçoğlu
da Köln'de 26 Mayıs'ta "Kuşatılan Türkiye" adlı konferansta yer aldı.
HDP:
Partililerden Besime Konca ve Mahmut Toğrul 6 Mayıs'ta Baden-Württemberg'de "Maraşlılar Buluşuyor" toplantısına katıldı. Eski vekil Nursel Aydoğan, Frankurt, Münih ve Stuttgart'ta kongrelere katıldı. Stuttgart'ta 13 Mayıs'taki HDP mitingte PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen futbolcu Deniz Naki de yer aldı. HDP'li eski vekiller Faysal Sarıyıldız
, Tuğba Hezer, Kemal Aktaş, Hasip Kaplan, Özdal Üçer, Ahmet Yıldırım ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Hatip Dicle çeşitli etkinliklerde yer aldı. Eski vekil Turgut Öker ve CHP Köln temsilcisi Günay Çapan, Almanya'da düzenlenen "Yalana Dolana Talana TAMAM" başlıklı konferanslara katıldı. Eski vekil Faysal Sarıyıldız, Danimarka ve Hollanda'da konferanslarda konuştu. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve HDP Avrupa Temsilcisi Eyyüp Faruk Doru da Fransa Marsilya'da 21 Mayıs'ta düzenlenen HDP mitingine katıldı.
Afiş bu kez de Valence'de indirildi
Fransız dergisi Le Point'ın, Türkiye ve Fransa'daki Türkler hakkında büyük tepki çeken sayısının reklam afişi, Avignon kentinin ardından cumartesi günü de Valence kentinde protesto edilerek yerinden indirildi. Bunun üzerine gergin anlar yaşandığı ve panoyu korumak üzere etrafına jandarmaların dizildiği görüldü. Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde çok sayıda kişi afişin asılmasına tepki göstererek, kaldırılması için gazete bayisine çağrıda bulunuyor. Yerel Le Provence gazetesiyse, Avignon kentinde derginin görevlisi tarafından cuma indirilen afişinse belediye başkanı ve 20 jandarmayla birlikte tekrar asıldığını duyurdu.
İzin verilmemesi utanç verici
Almanya'nın
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının 29 Mayıs'taki 25'inci yıldönümünde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşma yapmasına izin verilmemesi için "utanç verici" tanımlamasını kullandı. Westdeutsche Zeitung gazetesine bir yazı kaleme alan Laschet, Alman hükümetine tepki gösterdi.