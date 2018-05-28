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Bir ülke daha 'ye resti çekti

, konusunda herhangi bir ülkenin değil 'nin yaptırımlarını dikkate alacağını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 18:50
Bir ülke daha ABD'ye resti çekti

, konusunda herhangi bir ülkenin değil 'nin yaptırımlarını dikkate alacağını bildirdi.

The Hindu'nun haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, düzenlediği yıllık basın toplantısında, 'nin İran'ı hedef alan yeni yaptırımları konusundaki soruları yanıtladı.

Swaraj, Hindistan'ın ABD'nin veya herhangi bir ülkenin yaptırımlarını tanımadığını, sadece BM yaptırımlarını uygulayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen haftalarda İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve 'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısında bulunmuş, aksi halde bu ülkeye "tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını" bildirmişti.

Pompeo'nun bu açıklamasının ardından ABD yönetimi, Yemen'deki Husilere, İran Devrim Muhafızları adına silah ve teknik yardım sağladıkları gerekçesiyle 5 İran vatandaşına, yanı sıra kara listedeki İranlı hava yolu şirketlerine Amerikan menşeli ekipman temin ettikleri gerekçesiyle 9 kişi ve kuruluşa karşı yaptırım kararı almıştı.

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Bir ülke daha ABD'ye resti çekti
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