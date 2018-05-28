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İsrail basınından gündemi sarsacak iddiası!

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in 'ye yapılması planlanan ı nedeniyle endişeli olduğunu ve Türkiye'ye F-35'lerin kapasitesini yükseltecek teknolojinin verilmesini engellemek için 'li yetkililerle görüştüğünü yazdı.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 09:31
İsrail basınından gündemi sarsacak Türkiye iddiası!

Haaretz'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in F-35'lere sahip tek ülkesi olmayı hedeflediğini ve bu nedenle 'ye gönderilecek F-35'ler konusunda ile yakın temas halinde olduğunu bildirdi.

İSRAİL, F-35'LERİN TÜRKİYE İLE PAYLAŞILMASINA KARŞI!

Yetkili, F-35'e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından ve İsrail ordusunun bölgesel rekabetleri nedeniyle F-35'lerin kapasitesinin yükseltimesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek istediklerini aktardı.

ABD ve İsrail arasında söz konusu görüşmelerin merkezinde F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesine ilişkin teknoloji transferi bulunuyor. İsrail, ABD ile görüşmeleri resmi olarak reddetse de Türkiye'ye gönderilecek F-35'lerin teslimatı konusunu yakından takip ettiği biliniyor.

İsrail 'ndan yetkililer, Türkiye'nin F-35'lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olmasına nedeninyle Türkiye'ye 100 F-35'in teslimatının önüne geçmenin oldukça güç söylüyor.

TÜRKİYE 'KARŞILIK VERİRİZ' DEMİŞTİ!

ABD ve Türkiye arasında hâlihazırda F-35'lerin teslimatı konusunda pürüzler bulunuyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının askıya alınmasını da içeren tasarıyla ilgili Türkiye'den sert bir açıklama gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını askıya alması durumunda karşılık verileceğini söyledi.

Uçakların verilmesinin şartını, Rusya'dan S-400 savunma sisteminden vazgeçilmesi ve rahip Brunson'ın serbest bırakılmasına bağlayan Aksoy, "Elmalarla armutları aynı sepete koymaya çalışıyorlar, bu doğru değil" dedi.

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İsrail basınından gündemi sarsacak Türkiye iddiası!
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