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İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
‘Örümcek Adam’ Elysee Sarayı’nda
'nın başkenti 'te 4'üncü kattaki balkondan sarkan bebeği binaya tırmanarak kurtaran Malili sığınmacı, Fransız vatandaşlığına alındı. Paris'in 18. bölgesinde bir binanın 4'üncü katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarılmıştı. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından, Malili genç Mamoudou Gassama'nın onur ödülüne layık görülmesi istenmişti. "" diye anılan Gassama, dün 'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlandı. Macron, Gassama'ya cesaretinden dolayı bir sertifika ile madalya takdim etti. Gassama'ya teşekkür eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kahraman gence vatandaşlık verileceğini söyledi. Macron, ayrıca Malili gencin itfaiyede görevlendirileceğini ifade etti.
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‘Örümcek Adam’ Elysee Sarayı’nda
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