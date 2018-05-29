‘Örümcek Adam’ Elysee Sarayı’nda

Fransa
'nın başkenti Paris
'te 4'üncü kattaki balkondan sarkan bebeği binaya tırmanarak kurtaran Malili sığınmacı, Fransız vatandaşlığına alındı. Paris'in 18. bölgesinde bir binanın 4'üncü katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarılmıştı. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından, Malili genç Mamoudou Gassama'nın onur ödülüne layık görülmesi istenmişti. "Örümcek Adam
" diye anılan Gassama, dün Elysee Sarayı
'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlandı. Macron, Gassama'ya cesaretinden dolayı bir sertifika ile madalya takdim etti. Gassama'ya teşekkür eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kahraman gence vatandaşlık verileceğini söyledi. Macron, ayrıca Malili gencin itfaiyede görevlendirileceğini ifade etti.