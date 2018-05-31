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en az 500 bin yabancı işçi edecek

'nın 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçi alacağı bildirildi. Kyodo ajansının haberinde, Japonya hükümetinin ülkede özellikle ve inşaat sektöründeki iş gücü kıtlığı nedeniyle 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçinin edilmesi yönünde karar aldığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 12:24
Japonya en az 500 bin yabancı işçi istihdam edecek

'nın 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçi alacağı bildirildi. Kyodo ajansının haberinde, Japonya hükümetinin ülkede özellikle ve inşaat sektöründeki iş gücü kıtlığı nedeniyle 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçinin edilmesi yönünde karar aldığı belirtildi.

Başbakan 'nin yeni ekonomi politikası taslağı içinde yer alması beklenen karar sonbaharda parlamentoya sunulacak.

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Karara göre, tarım, inşaat, sağlık ve gemi inşaatı gibi sektörlerde çalışacak işçiler 5 yıla kadar ülkede kalabilecek ve yanlarında aile üyelerini getiremeyecek.

Japonya'da 2008'de yabancı çalışan işçi sayısı 480 bin iken bu rakam 2017'de 1,2 milyona yükseldi.

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Japonya en az 500 bin yabancı işçi istihdam edecek
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