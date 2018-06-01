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'da mahkeme 'ye şebekelerini izleme izni verdi

'da federal mahkeme, gizli servisin, ülkenin stratejik güvenlik çıkarları için gerekli gördüğü takdirde büyük şebekelerini izlemeye devam edebileceğine hükmetti. Spiegel online haber sitesinde yer alan haberde, 'nin daha önce elde ettiği verileri Ulusal Güvenlik Ajansına () ilettiği kaydedildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 01:48
Almanya'da mahkeme BND'ye internet şebekelerini izleme izni verdi

Spiegel online haber sitesinde yer alan habere göre, dünyanın önde gelen değişim noktası operatörlerinden De-Cix'in, Federal İstihbarat Teşkilatının () veri akışını kullanmasına karşı açtığı dava, Leipzig kentinde Federal İdare Mahkemesince reddedildi.

"STRATEJİK İLETİŞİM GÖZETİMİ"

Mahkeme, İçişleri Bakanlığının, BND'nin stratejik iletişim gözetimine yardımcı olması amacıyla internet şebekelerine ihtiyaç duyulabileceği kararını verdi.

Kaybeden ABD olacak

De-Cix, BND'nin, uluslararası verinin yanı sıra Alman iç iletişimini ele geçirip yasaları ihlal ettiğini savunarak, İçişleri Bakanlığına dava açmıştı.

Haberde, BND'nin elde ettiği verileri Ulusal Güvenlik Ajansına () da ilettiği belirtildi.

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Almanya'da mahkeme BND'ye internet şebekelerini izleme izni verdi
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