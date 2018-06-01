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53 vatandaşına vermedi

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, Endonezya ve arasındaki ülkeye giriş yasakları konusunda yaptığı açıklamada, göçmenlik ofisi yetkililerinin, Endonezya’ya gelmek isteyen 53 İsrail vatandaşının taleplerini reddettiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 22:01
Endonezya 53 İsrail vatandaşına vize vermedi

Bakan Laoly, başka ülke vatandaşlarının başvurularının kabul ya da reddedilmesinin hükümetinin kendi ayrıcalığında olduğunu ifade etti.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly

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Endonezya, 23 Mayıs'ta, 'in sınırındaki katliamları nedeniyle İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklarken, İsrail hükümeti de 30 Mayıs'ta aldığı kararla Endonezyalıların ülkeye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

Diplomatik ilişkileri olmayan Endonezya ve İsrail arasında ekonomik ilişkiler sürdürülüyor.

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Endonezya 53 İsrail vatandaşına vize vermedi
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