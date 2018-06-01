Endonezya 53 İsrail vatandaşına vize vermedi

Bakan Laoly, başka ülke vatandaşlarının vize başvurularının kabul ya da reddedilmesinin Endonezya hükümetinin kendi ayrıcalığında olduğunu ifade etti.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly

"GAZZE KATLİAMLARI NEDENİYLE..."

Endonezya, 23 Mayıs'ta, İsrail'in Gazze sınırındaki katliamları nedeniyle İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklarken, İsrail hükümeti de 30 Mayıs'ta aldığı kararla Endonezyalıların ülkeye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

Diplomatik ilişkileri olmayan Endonezya ve İsrail arasında ekonomik ilişkiler sürdürülüyor.