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uçuruma yuvarlandı! Feci görüntü...

'da kontrolünü kaybeden paramparça oldu, en az sekiz can kaybı var. Bazı yaralıların durumu ağır, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Giriş Tarihi: 1.6.2018 14:40
Otobüs uçuruma yuvarlandı! Feci görüntü...

Sık sık ölümcül larına sahne olan 'da bir uçuruma yuvarlandı. Ülkenin kuzeyindeki kentinde ilerleyen yolcu otobüsü, Theog-Hatkoti otoyolunun Chaila bölgesinde kontrolünü kaybetti.

8 ÖLÜ 25'TEN FAZLA YARALI VAR!

Yerel medya, uçurumda paramparça olan otobüste en az sekiz can kaybının olduğunu bildiriyor. Yaşamını yitirenlerden ikisi kadın. 25'ten fazla yaralı hastaneye kaldırıldı, bazılarının durumu ağır. Ağır yaralılar, Shimla'daki hastanelere sevk edildi.

Can kaybının artmasından endişe duyuluyor. ya neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor. Otobüs şoförü ifade vermek üzere polis karakoluna götürüldü.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

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Otobüs uçuruma yuvarlandı! Feci görüntü...
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