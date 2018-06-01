Otobüs uçuruma yuvarlandı! Feci görüntü...

Sık sık ölümcül trafik kazalarına sahne olan Hindistan'da bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Ülkenin kuzeyindeki Shimla kentinde ilerleyen yolcu otobüsü, Theog-Hatkoti otoyolunun Chaila bölgesinde kontrolünü kaybetti.

8 ÖLÜ 25'TEN FAZLA YARALI VAR!

Yerel medya, uçurumda paramparça olan otobüste en az sekiz can kaybının olduğunu bildiriyor. Yaşamını yitirenlerden ikisi kadın. 25'ten fazla yaralı hastaneye kaldırıldı, bazılarının durumu ağır. Ağır yaralılar, Shimla'daki hastanelere sevk edildi.

Can kaybının artmasından endişe duyuluyor. Kazaya neyin yol açtığı henüz tam olarak bilinmiyor. Otobüs şoförü ifade vermek üzere polis karakoluna götürüldü.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.