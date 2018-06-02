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'de le çatışan 19 asker öldü

'in El-Hudeyde ilinde yönetim yanlısı güçler ile arasında çıkan da 19 askerin öldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 07:06 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 07:07
Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü

Aden ilindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ile çıkan ların ardından hayatını kaybeden 19 askerin cesetleri ile çok sayıda yaralı, Şeyh Osman ilçesindeki Alman Hastanesine getirildi.

Başbakan Ahmed bin Dağr, önceki gün, ülkenin önemli liman kentlerinden El-Hudeyde'yi Husilerden kurtararak yeni bir zafer elde etmek üzere olduklarını belirterek, Husilerin 2014'ten beri kontrolünde tuttuğu Hudeyde'nin kurtarılmasının ardından operasyonlara başkent Sana, Taiz, İbb, Mahvit vilayetleri ve diğer bölgelerle devam edileceğini söylemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü 'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen toprakları, yaklaşık 3 yıldır öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü
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