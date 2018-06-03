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Trump ’da iftar yemeği verecek

Başkanı 'ın önümüzdeki hafta ’da iftar yemeği vereceği açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 19:49 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 19:50
Trump Beyaz Saray’da iftar yemeği verecek

Amerika Birleşik Devletleri () başkanlarının yıllardır Ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeğine, geçen yıl son veren Başkan 'ın, gelecek hafta 'da iftar yemeği vereceği açıklandı. ABD basınına yansıyan haberlere göre, Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan iftar yemeğinin hazırlıkları başladı. Ancak Trump'ın ilk kez vereceği iftar yemeği için Beyaz Saray'a misafir listesinin sunulmadığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray'da iftar yemeği düzenlemeyerek kendisinden önce başkanlık görevini üstlenmiş , George W. Bush ve 'nın yaklaşık yirmi yıllık geleneğine son vermişti.

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Trump Beyaz Saray’da iftar yemeği verecek
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