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Bu bir savaş suçu

li bir tarafından şehit edilen 21 yaşındaki Rezzan hemşireye destek ve İsrail’e lanet mesajları dünyanın dört bir tarafında yankılanırken, konunun uzmanları Rezzan hemşirenin vurulmasını ‘savaş suçu’ olarak tanımladı

Giriş Tarihi: 4.6.2018
Bu bir savaş suçu
sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında gösteriler düzenlerken İsrailli lar tarafından vurulan lilere yardım etmek için gösteri alanında bulunan 21 yaşındaki hemşire Rezzan Neccar'ın da İsrailli bir keskin nişancının mermisiyle katledilmesine verilen ortak tepki "Bu bir savaş suçu!" oldu. Filistin'deki "Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek için İslam- Hıristiyan Komisyonu" Genel Sekreteri Henna İsa, olayın açık ve net bir savaş suçu olduğunu açıklayan bir demeç yayımladı.
Uluslararası savaş hukukunu düzenleyen ve 1949 yılında imzalanan Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 147'nci maddesine atıfta bulunan İsa 'sivillerin hayatı ve güvenliğine yönelik her türlü saldırıyı yasaklayan' maddeye göre İsrailli keskin nişancının, beyaz önlük ve elleri havada biçimde yaralılara yaklaşan Rezzan hemşireyi şehit etmesini "Cenevre Sözleşmesi'nin büyük bir ihlali" şeklinde nitelendirdi. Neccar'ın şehadetinin İsrail'in gerçek mermi kullandığı ilk olay olmadığını, işgal güçlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan gençleri daha önce de öldürdüğünü ifade eden İsa, Filistinli siviller arasında ölü ve yaralı sayısının artmasının arkasında İsrail'in "orantısız güç kullanması" olduğunu ifade etti.
İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Başkanı James Heenan ise Rezzan Neccar'ın yaklaşık 100 metrelik mesafeden katledildiğine dikkat çekerek "Uluslararası hukuka göre öldürücü saldırının, sadece ölüm ve ölümcül yaralanma riskine karşı son çare olarak kullanılabileceğini" hatırlattı.

STK'LARDAN PROTESTO
Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad da uluslararası topluma ve kurumlara Filistin halkını koruma çağrısı yaparak, İsrail'in Razan hemşire gibi çok sayıda sivili katleden orantısız kuvvet kullanımının savaş suçu teşkil ettiğini söylemişti.
Filistin Tıbbi Yardım Derneği, Gazze'deki Kızılay Direktörü Muhammed el Hissi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, avukatlar ve sosyal medya kullanıcıları da Rezzan el Neccar'ın şehid edilmesi için 'savaş suçu' ifadeleri bulunan yorumlar paylaştı.
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Bu bir savaş suçu
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