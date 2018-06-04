Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > DEAŞ aynı aileden 12 kişiyi öldürdü

aynı aileden 12 kişiyi öldürdü

Giriş Tarihi: 4.6.2018
DEAŞ aynı aileden 12 kişiyi öldürdü
'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü aynı aileden 12 kişiyi öldürdü. Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, DEAŞ'lı teröristlerin Salahaddin vilayetinin merkezi olan Tikrit kentine bağlı el-Ferhatiye köyündeki bir eve baskın düzenleyip, aile sakinlerine ateş açtığını söyledi. Cuburi, saldırıda aralarında kadın ve çocuklarının da olduğu 12 aile ferdinin hayatını kaybettiğini, teröristlerinse olay bölgesinden kaçmayı başardığını belirtti. Söz konusu saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ aynı aileden 12 kişiyi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN