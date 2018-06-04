Irak
'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ
aynı aileden 12 kişiyi öldürdü. Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, DEAŞ'lı teröristlerin Salahaddin vilayetinin merkezi olan Tikrit kentine bağlı el-Ferhatiye köyündeki bir eve baskın düzenleyip, aile sakinlerine ateş açtığını söyledi. Cuburi, saldırıda aralarında kadın ve çocuklarının da olduğu 12 aile ferdinin hayatını kaybettiğini, teröristlerinse olay bölgesinden kaçmayı başardığını belirtti. Söz konusu saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği kaydedildi.