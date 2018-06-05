Elleri havada vurdular

İsrail
li keskin nişancı
ların cuma günü katlettiği 21 yaşındaki Rezzan Neccar
hemşirenin son görüntüleri hem yürekleri parçaladı hem de İsrail askerlerinin savaş suçu işleme ihtimalini umursamadan sivillere ve hatta sağlık görevlilerine acımasızca ateş açtığını bir kez daha ortaya çıkardı. Görüntüler, şimdiye kadar aktarılan görgü tanığı ifadelerini doğruladı.
Beyaz önlüğü, tıbbi maskesi ve ameliyat eldivenleri açık bir biçimde fark edilen Rezzan hemşirenin, İsrail'in dikenli teller çektiği Gazze
sınırında protesto yaparken İsrail askerleri tarafından vurulan bir yaralıya doğru ilerlediği görülüyor. Fotoğraflarda Rezzan Neccar'ın, sınırdaki keskin nişancılara elini kaldırararak "Ateş etmeyin" işaretinde bulunduğu ve yanındakilerle birlikte kendisinin de sağlık personeli olduğunu açıkça belirttiği dikkat çekiyor.
Ancak bu görüntülerden kısa bir süre sonra Rezzan hemşire, İsrailli keskin nişancılarınca şehit edildi.