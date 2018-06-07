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'dan programına 1,5 milyar dolarlık bütçe

hükümeti programı için 1,5 m,lyar dolarlık bütçeyi onayladı. Yerel medyanın yaptığı habere göre; hükümetten yapılan açıklamada, uzay programı için ayrılan 1,5 m,lyar dolarlık bütçenin Modi kabinesi tarafından onaylandığı bildirildi. Yapılacak yatırımın ardından Hindistan; Kazakistan, ABD ve gibi fırlatma üssüne sahip ülkelerden birisi olacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 15:45
Hindistan'dan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe

hükümeti programı için 1,5 milyar dolarlık bütçeyi onayladı. Yerel medyadaki haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, uzay programı için ayrılan 1,5 milyar dolarlık bütçenin başkanlığında toplanan kabine tarafından onaylandığı bildirildi.

4 YIL İÇİNDE ÇOK SAYIDA UYDU FIRLATILACAK

Kalkınmadan Sorumlu Bakan Jitendra Singh ise bu bütçenin onaylanmasının önemine dikkati çekerek, 4 tonu bulabilen daha ağır uyduların fırlatılmasında diğer ülkelerdeki fırlatma üslerine ihtiyaçları kalmayacağını vurguladı. Singh, onaylanan bütçe çerçevesinde 4 yıl içerisinde çok sayıda uydunun fırlatılacağını söyledi.

Hindistan şubat ayında 31 uydu fırlatmıştı.

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Hindistan'dan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe
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