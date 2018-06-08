Batı Trakya’da müftü atamasını eleştiren gazetecilere hapis

BATI Trakya
'da, İskeçe ve Gümülcine müftülüklerine Yunan devleti tarafından atanan müftülere basın yoluyla hakaret etmekle suçlanan Millet Gazetesi sahibi Cengiz Ömer ve gazetenin başyazarı Feyzullah Hasankahya, 3 yıl ertelemeli olarak 20'şer ay hapis cezasına mahkum edildi. Karara bir üst mahkeme nezdinde itiraz eden Ömer ve Hasankahya serbest bırakıldı. Din ve vicdan özgürlüğüne aykırı yanlış uygulamaları dile getirdikleri için haklarında çeşitli bahanelerle davalar açıldığını belirten Feyzullah Hasankahya, "Bizi korkutmak, sindirmek, yıldırmak istiyorlar, haklarımızı savunmaktan vazgeçirmek istiyorlar. Korkmuyoruz, asla susmayacağız" dedi. Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.