En büyük buzdağı erimek üzere

ABD
Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA
), dünyanın en büyük buzdağının yakında eriyerek yok olacağını ileri sürdü. 2000'de Antarktika'nın Ross Buz Sahanlığı'ndan koparak 18 yılda 10 bin kilometre yol kat eden buzdağının çok yakında eriyerek sulara karışması bekleniyor. Devasa buzdağının sürüklendiği tropik sularda eriyeceği düşünülüyor. Daha önce 11 bin kilometrekarelik bir alanı kaplayan buzdağı Jamaika'dan büyük. Daha önce hiç kadar büyüğünü görmeyen bilim insanları buzdağına B-15
kod adını vermişti. B-15 tropik akıntılar nedeniyle küçük parçalara ayrılmıştı ve bu parçaların en büyüğüne B-15A ismi verilmişti. Ross Buz Sahanlığı'ndan uzaklaşan B-15A buzul parçası da Ekim 2005'te küçük parçalara ayrılmıştı. Tropik akıntıların buzdağını giderek daha fazla parçalayacağı belirtiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu
tarafından çekilen görüntüler hakkında yorum yapan NASA'da görev yapan buzul bilimci Kelly Brunt, tropik suların buzulu adeta bir bıçak gibi keserek parçalayacağını söyledi.