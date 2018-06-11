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32 yıl sonra bile sütte radyasyon

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Giriş Tarihi: 11.6.2018
32 yıl sonra bile sütte radyasyon
lı, İngiliz ve Norveçli araştırmacıların düzenlediği bir çalışma nükleer felaketinin 32 yıl sonra bile ölüm saçtığını ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük nükleer facialarından birine sahne olan Çernobil'de olaydan 32 yıl sonra bile çevredeki ineklerin sütünde radyasyon izine rastlandığı kaydedildi. Ukrayna'nın, Çernobil nükleer felaketinin merkez üssüne 200 km uzaklıktaki Rivne köyünden alınan süt örneklerinde, ülkedeki resmi güvenlik sınırından 5 kat, çocuklar için belirlenen sınırdan ise 12 kat daha fazla radyasyon çıktığı tespit edildi.
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32 yıl sonra bile sütte radyasyon
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