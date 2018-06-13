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'den seçim anketi: Erdoğan birinci turda kazanır!

'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel i'ne 10 gün kala 'de dünyanın en önemli ekonomi kanalının yaptığı anket sonuçları 'ın birinci turda seçimleri kazanacağını göstriyor. İşte ABD'de. 24 Hazran'da yapılacak olan seçimlere yönelik yapılan anket sonuçları...

Giriş Tarihi: 13.6.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 11:38
ABD'den 24 Haziran seçim anketi: Erdoğan birinci turda kazanır!

, 'da yapılacak için geri sayıma geçti.10 gün sonra sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek.

Türkiye'de yapılacak seçimler, dünya ülkeleri tarafından da yakın yakın takibe alındı. Amerika'da yayın yapan ve dünyanın en önemli ekonomi kanalı olarak gösterilen Bloomberg, 24 Haziran seçimlerine ilişkin anket yaptırdı.

İLK TURDA YÜZDE 50 AŞILDI

7 Haziran ile 11 Haziran arasında 500 kişinin katıldığı ankete göre; Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu yüzde 50,8 destekle kazanacak.

MECLİS'TE ÇOĞUNLUK

Bloomberg'in paylaştığı ankette, ile 'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 'teki çoğunluğu da elinde tutacağı öngörüldü.

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ABD'den 24 Haziran seçim anketi: Erdoğan birinci turda kazanır!
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