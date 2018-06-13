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Genel Kurulu, halkı için koruma talep eden kararı kabul etti

Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu'na taşınan ve li sivillere 'uluslararası koruma' sağlanmasını öngören karar tasarısı, Genel Kurul'da kabul edildi. Tasarı; 120 'evet', 8 'hayır', 45 de 'çekimser' oy aldı.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 00:46
BM Genel Kurulu, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti

ABD'nin Daimi Temsilcisi Niki Halley'in tasarıda değişiklik öngören ve Hamas'ın kınanmasını isteyen önerisi 66 'evet' 73 'hayır' 26 'çekimser' oy ile Genel Kurul'da kabul edilmedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde, daimi üyelerden ABD'nin 'veto' yetkisini kullanarak geri çevirdiği tasarı, New York'taki BM Genel Merkezi'nde oylamaya sunuldu. Hiçbir üye ülkenin 'veto' yetkisi bulunmayan 193 üyeli Genel Kurul'da alınacak kararın yaptırım yetkisi bulunmuyor ancak uluslararası toplumun görüşünü yansıtıyor. Tasarı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'İsrail işgali altındaki 'de sivil halkın güvenliğini, korunmasını ve refahını sağlamanın yollarını ve araçlarını, uluslararası koruma mekanizmalarını harekete geçirmek için önerilerini' 60 gün içinde bildirmesini de kapsıyor.

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BM Genel Kurulu, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti
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