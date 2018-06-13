Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hindistan Başbakanı Modi meydan okudu

Başbakanı meydan okudu

Başbakanı Narendra , Twitter hesabında "HumFitTohIndiaFit" etiketiyle başlatılan ve spor yapmayı teşvik eden fitness hareketine katılarak, esneme ve birtakım hareketleri yaptığı görüntülerin yer aldığı videoyu yayınladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 19:17
Hindistan Başbakanı Modi meydan okudu

Başbakanı Narendra , Twitter hesabında ve esneme hareketleri yaptığı bir videoyu paylaştı.

BAŞBAKANIN VİDEOSU

Twitter'da "HumFitTohIndiaFit" etiketiyle başlatılan ve spor yapmayı teşvik eden fitness hareketine katılan Modi, esneme ve birtakım yoga hareketleri yaptığı videoyu yayınladı.

"DOĞANIN ELEMENTLERİNDEN İLHAM ALARAK..."

Hindistan kriket takımı kaptanı Virat Kohli'nin meydan okuma teklifini kabul ederek kendi videosunu yayınlayan Modi, "İşte benim sabah egzersizlerim. Yoga dışında, Panchtatvas'tan ya da doğanın - dünya, su, ateş, hava ve gökyüzü - 5 elementinden ilham alarak bir yolda yürüyorum. Bu son derece ferahlatıcı ve gençleştirici. Aynı zamanda nefes egzersizleri de yapıyorum." ifadelerine yer verdi.

Modi'nin 2 dakikadan az süren videosu 50 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan Başbakanı Modi meydan okudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN