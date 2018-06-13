Nükleerden arındırılacak

Defalarca kez nükleer savaşın eşiğine gelen ABD
ile Kuzey Kore
arasında günlerdir merakla beklenen tarihi zirve dün gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump
ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir araya geldi. Böylece görevdeki bir ABD başkanı ilk kez bir Kuzey Kore lideri ile görüşmüş oldu. Birbirlerini daha önce "Roket adam", "Yaşlı adam" şeklinde hitap eden ikili, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirmişti. Yerel saat ile 09.00'da başlayan baş başa görüşmenin ardından 1.5 saat süren heyetler arası zirve yapıldı. Başta Kuzey Kore'nin nükleer silah
larının tehdidi altında olan Güney Kore ile Japonya olmak üzere tüm dünyanın saniye saniye takip ettiği zirve beklenenden daha olumlu bir havada geçti. Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana tek uluslararası başarısı olarak kabul edilen görüşmenin ardından dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinen ve komünist rejim ile yönetilen Kuzey Kore'nin nükleerden arınması yönünde kararlar çıktı. İçeriği henüz resmen açıklanmasa da anlaşmanın fotoğrafından anlaşılabildiği kadarıyla Kim Jong -un, 'Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına bağlılığını' teyit etti. 'OTEL YAPMAYI KONUŞTUK'
1950-53 arasındaki Kore Savaşı sırasında esir düşen ve kaybolan ABD'lilerin kalıntılarının iade edileceğini söyleyen Trump, "nükleer silahlardan tamamen arınmanın uzun zaman alacağını", Kuzey Kore'nin bunu "mekanik ve fiziki açıdan" olabildiğince hızlı yapması konusunda talepkar olacaklarını söyledi. Trump, "Sandığımdan çok daha fazla yol kat ettik" dedi. Geçen hafta Kuzey Kore'ye yönelik 300 yaptırımı kaldıran Trump, nükleer silahların "artık bir tehdit olmadığından" emin olunduğunda mevcut yaptırımların kaldırılacağını kaydetti. ABD Başkanı ayrıca görüşmede Kuzey Kore'deki emlak durumunu ve sahil kenarına otel inşasını ele aldıklarını belirtti. Bu arada Türkiye, zirvede kalıcı barış için sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. 'SAVAŞ OYUNLARINA SON'
Trump, "Artık savaş oyunlarına bir son veriyoruz" diyerek bunun büyük bütçede büyük tasarruf sağlayacağını vurguladı. Trump bu sözleriyle, müttefikleri Güney Kore ile yürüttükleri askeri tatbikatlara son vermeyi kastetti. Bu tatbikatlar Kuzey Kore'nin tepkisini çekiyordu 'ENGELLERİ AŞTIK' BEYAZ SARAY'A GIDECEK
Trump, Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet ettiğini, Kim'in de kabul ettiğini söyledi. Trump, uygun zamanda Kuzey Kore'ye gideceğini belirtti. Trump, "Kim son derece yetenekli biri, ülkesini çok seviyor" yorumunu yaptı. Trump beklenenden bir gün önce Singapur'dan ayrıldı. KIM, CANAVAR'A BINMEDI
Trump,
"The Beast" (Canavar) olarak bilinen limuzinini, Kuzey Kore liderine gösterdi. Trump'ın 1,6 milyon dolar değerindeki zırhlı aracı göstermesinden önce bir istihbarat görevlisinin, aracın arka yolcu kapısını açtığı ve Kim'in araca bakarken gülümsemesi görüntülere yansıdı ?2500 GAZETECİ İZLEDİ
5 bin güvenlik personelinin görev yaptığı zirveyi 2 bin 500 gazeteci izledi. Singapur, zirvenin anısına 3 bin adet hatıra madalyonu bastı. Altın madalyonun tanesi, bin 34 dolara satıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, kendi tuvaletini getirdiği ileri sürüldü. İki liderin buluşmasının otel ve güvenlik masrafları da göz önüne alındığında Singapur hükümetine 20 milyon dolara mal olduğu söyleniyor. DEV EKRANLAR KURULDU
ABD
Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da yaptığı tarihi zirve, Güney Kore ve ABD'de dış mekanlara kurulan dev ekranlardan izlendi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de binlerce kişi, zirveyi izleyebilmek için meydanlarda toplandı. ATASÖZÜ PAYLAŞTI ORTALIK KARIŞTI
ABD
Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın paylaştığı "Bir şeyin yapılamayacağını söyleyenler, o şeyi yapanlara mani olmamalı - Çin Atasözü" mesajı Çin'de sosyal medyayı salladı. Weibo kullanıcıları Ivanka'nın hangi atasözüne gönderme yaptığı konusunda anlaşmazlı��a düşerken kimileri de Ivanka'nın bunu uydurduğunu söyledi.