Son Dakika: ABD'de Türkiye karşıtı skandal tasarı...

FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen senatörün hazırladığı skandal tasarıTürkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ukrayna'daki ayrılıkçı Rus güçlerini de kapsayan tasarıda, adı geçen ülkelerin dini özgürlüklere saygı göstermedikleri öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE İLİŞKİN SKANDAL İFADELER...

Wicker, bu ülkelerin "Özel Olarak İzlenen Ülkeler Listesi"ne alınmasını istedi. Wicker, tasarısına gerekçe olarak dini özgürlükler, temel insan hakları ve özgürlüklere saygı gösterilmesi konularını gösterdi.

Tasarıya, Demokrat Parti New Hapshire Senatörü Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Parti Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Arkansas Senatörü John Boozman, Colorado Senatörü Cory Gardner ile Oklahoma Senatörü James Lankford da destek verdi.

Wicker, adı geçen ülkelerin dini ve öteki temel özgürlüklere saygı gösterme konusunda AGİT yükümlülüklerini yerine getirmediklerini savundu.

SENATÖR WİCKER'İN FETÖ'YE YAKINLIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ABD kongresinde FETÖ'ye sahip çıkan Roger Wicker, FETÖ'cü hainlerin el konulan malları için mağduriyet algısı yaratarak Türkiye karşıtı skandal sözler sarfetmişti.