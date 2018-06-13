Son dakika! İki ülke arasında kriz patladı... 'İptal edildi'

İtalya ve Fransa arasında göçmen politikası konusunda başlayan kriz giderek büyüyor. Fransa Ekonomi Bakanı ile İtalyan meslektaşı arasındaki görüşmenin iptal edildiği ifade edildi. Fransa, İtalya'nın toplantıyı iptal etme kararını esefle karşıladığını duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yaşanan göçmen krizi yüzünden Fransa büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını açıklamıştı.

MACRON İTALYA'YI SORUMSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İtalya'nın 629 mülteciyi taşıyan Aquarius'ın ülkeye girişine izin vermemesi sebebi ile İtalya'yı sorumsuzlukla suçlamıştı.

Yüzlerce göçmen, İtalya ve Malta kabul etmediği için günlerce Akdeniz'deki bir yardım gemisinde kalmıştı. Göçmenler dün iki ayrı gemiye aktarılarak İspanya'ya doğru hareket ederken, İtalya'da yeni göreve gelen hükümet 629 göçmeni taşıyan gemiyi kabul etmemesiyle ilgili krizde geri adım atmıyor

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GÖÇMENLERİ TAŞIYAN GEMİ İSPANYA'YA DOĞRU YOLA ÇIKMIŞTI!

Matteo Salvini'nin geçen Pazar günü Aquarius gemisinin ülkeye kabul edilmeyeceğini açıklaması üzerine günler süren bir kriz yaşanmış, 629 göçmeni taşıyan gemi sonunda dün akşam saatlerinde İspanya'ya doğru yola çıkmıştı. İtalya'nın popülist-aşırı sağ partilerden oluşan yeni koalisyon hükümeti, göçmenleri geri çevirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanmıştı.

FRANSA'DAN DÜN GELEN TEPKİLERİN DOZU YÜKSEK OLUNCA İTALYA'NIN CEVABI DA SERT OLDU

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısındaki tavrında sorumsuzluk var" dediğini aktardı.

Macron'un partisi La République En Marche'ın sözcüsü Gabriel Attal da "İtalyan hükümetinin izlediği çizgi mide bulandırıcı" dedi.