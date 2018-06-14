Tavan arasında servet buldu

Fransa
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yıllarca tavan arasındaki bir ayakkabı kutusunda tutulan 18. yüzyıldan kalma Çin vazosu 16 milyon 200 bin euroya (yaklaşık 87 milyon lira) satıldı. Ünlü müzayede evi Sotheby's'in Paris'teki şubesinde yapılan müzayedede, vazonun 500 bin ila 700 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu. Vazonun satış fiyatı, Sotheby's'in Paris'teki şubesinde şimdiye kadar tek bir parçaya verilen en yüksek miktar oldu. Müzeyede yaklaşık 20 dakika sürdü. Vazoyu satın alan Asya kökenli kişinin adı ise açıklanmadı. Vazonun üzerinde Çin'de 1736-1795 yıllarında hüküm süren İmparator Çianlong'a ait bir damga bulunuyor. Vazoyu evinin çatı katında bulan kişinin "Vazoyu pek sevmedik" dediği ortaya çıktı.