Rambo’ya tecavüz suçlaması

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sylvester Stallone hakkında çıkan tecavüz iddiası yine gündemde. Los Angeles Bölge Savcılığı Ofisi, 71 yaşındaki Rambo lakaplı oyuncunun 1990'da bir kadının kendisine tecavüz ettiği suçlamasıyla açılan davayı yeniden inceliyor. Ancak yetkililer soruşturma ile ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. 1990'lı yılların başında yapılan bir toplantı sırasında oyuncunun tecavüzüne maruz kaldığını iddia eden ismi açıklanmayan bir kadının şikayeti ile polis raporu hazırlanmış ancak soruşturma sonlandırılmıştı. Suçlamalar hakkında konuşan Stallone, "Bu asla olmadı. Bu doğru değil" diyerek suçlamaları reddetmişti.

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