Üç bebek gezegen daha keşfedildi

Şili'de bulunan dünyanın en güçlü teleskobu ALMA sayesinde üç adet "bebek gezegen" tespit edildi. Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldızı inceleyen bilim insanları, yıldızın etrafında dönen üç yeni gezegen oluşumunun varlığını keşfetti. Yeni doğmuş bir yıldız ve yörüngesindeki bu üç gezegen sayesinde hem gezegenlerin oluşum başlangıçları hem de güneş sistemimizde bulunan gezegenlerin yapısına dair önemli bilgiler elde edilebileceği düşünülüyor. Bilim insanları, üstün çözünürlüklü teleskop sayesinde gezegenler hakkında daha detaylı veriler elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaya dair analizler ise Astrophysical Journal Letters
dergisinde yayınlandı.