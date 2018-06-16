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Son dakika: 'da taksi kalabalığın arasına daldı

Son dakika haberi: 'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti 'da bir taksi kent merkezinde kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, olay nedeniyle 7 kişi yaralandı. Polis şoförün aracın kontrolünü kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Giriş Tarihi: 16.6.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 20:00
Son dakika: Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı

Rusya'nın başkenti hareketli saatler yaşıyor. kapsamında pek çok futbol severi ağırlayan şehirlerden birisi olan Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, olay nedeniyle 7 kişi yaralandı.

Yapılan ilk açıklamalara göre, polis sürücünün aracının kontrolünü kaybettiği olasılığı üzerinde duruyor.

Ülke basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Kırgızistan'dan alınmış bir ehliyet ile taksicilik yaptığı belirtilen şoför ise gözaltına alındı.

"SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazadan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

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Son dakika: Moskova'da taksi kalabalığın arasına daldı
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