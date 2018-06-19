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: Yıldırım'dan ABD'ye F-35 tepkisi

HABERİ: ABD Senatosu'nun F-35 kararını değerlendiren Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler ruhuna aykırı" dedi.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 11:06
SON DAKİKA: Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye F-35 tepkisi

, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yönelik tepki gösterdi.

İzmir'de konuşan Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler ruhuna aykırı" dedi.

ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamıştı. Ancak bu nihai karar değil.

Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.

Skandal tasarı ABD Senatosu'ndan geçti!

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SON DAKİKA: Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye F-35 tepkisi
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